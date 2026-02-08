Snowboard le qualificazioni | Fischnaller vola segue March Dalmasso qualificata

Le qualificazioni nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 regalano subito grandi soddisfazioni agli italiani. Fischnaller si mette in mostra e vola in testa, seguito da March. Dalmasso, invece, riesce a qualificarsi senza problemi. La gara si fa interessante e promette una buona performance per il team azzurro.

Le qualificazioni nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: i risultati degli italiani, benissimo Fischnaller, Dalmasso e March Lo snowboard parla italiano al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Roland Fischnaller mostra tutta la sua esperienza e la traduce in velocità, non tradendo le attese e piazzandosi direttamente al primo posto in prima run di qualificazione con un tempo fantastico. Dopo una spettacolare discesa, ha fermato il tempo a 42.39 e andando davanti a tutto, confermando di essere uno dei massimi pretendenti alla vittoria. Ma l’Italia può sorridere anche per Aaron March, che segue con 42.🔗 Leggi su Sportface.it

