Slittino bronzo per Fischnaller! Altra gioia per l’Italia alle Olimpiadi

Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’atleta italiano, dopo quattro anni, riesce di nuovo a salire sul podio, regalando un’altra soddisfazione alla squadra azzurra. La sua prova è stata precisa e determinata, dimostrando di essere uno dei protagonisti di questa edizione.

Grande soddisfazione per Dominik Fischnaller, che quattro anni dopo si conferma alle Olimpiadi invernali e porta a casa il bronzo Dominik Fischnaller è sinonimo di perfezione (o quasi) alle Olimpiadi di Milano Cortina. L’italiano porta a casa un bronzo magnifico dopo due giorni di gara magnifici sul budello Eugenio Monti nel singolo maschile. Non è una sorpresa totale, visto che era dato tra i favoriti anche per la vittoria finale, ma non è mai facile confermarsi dopo quattro anni e quello che aveva fatto a Pechino l’altoatesino. Sono state quattro manche strepitose, in cui Fischnaller non ha compiuto nessun errore fino al conseguimento della medaglia.🔗 Leggi su Sportface.it

La gara di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 entra nel vivo.

Oggi l’Italia conquista due medaglie di bronzo alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemoneArriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller ... oasport.it

Slittino, medaglia di bronzo per l’altoatesino Dominik FischnallerL’oro va al tedesco Max Langenhan, protagonista di una prova dominata dall’inizio alla fine e impreziosita anche dal record della pista. Alle sue spalle si piazza Jonas Mueller, secondo dopo una gara ... altoadige.it

Dominik Fischnaller si prende la medaglia di bronzo nello slittino anche ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dopo quella di Pechino nel 2022. Ottava medaglia per l’Italia facebook

Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nello slittino singolo maschile x.com