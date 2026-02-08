Skiathlon olimpico | Klæbo trionfa e fa storia sesto oro per il campione norvegese a Milano Cortina 2026

Johannes Høsflot Klæbo ha vinto il suo sesto oro olimpico nella skiathlon maschile a Milano Cortina 2026. Il campione norvegese si conferma ancora una volta il più forte, lasciando gli avversari dietro di sé e scrivendo un’altra pagina di storia dello sci di fondo olimpico.

Johannes Høsflot Klæbo ha conquistato il suo sesto oro olimpico, trionfando nella skiathlon maschile alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La competizione, che ha visto protagonisti alcuni dei migliori fondisti al mondo, si è conclusa con la netta affermazione del campione norvegese, consolidando ulteriormente il suo status di dominatore assoluto dello sci di fondo. L’evento, che ha entusiasmato gli spettatori e attirato l’attenzione dei media internazionali, si è svolto oggi, 8 febbraio 2026, sul tracciato impegnativo predisposto dagli organizzatori, un percorso che ha messo a dura prova la resistenza e la tecnica degli atleti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Klæbo Olimpiadi

Francesca Lollobrigida ha scritto una pagina di storia al pattinaggio di velocità.

