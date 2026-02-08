Sirene e pompieri schierati | Addio Carlo

Domani mattina, i vigili del fuoco di Milano si preparano ad accompagnare il feretro di Carlo, morto nell’incendio di ieri sera. Le sirene sono già pronte, i mezzi parcheggiati in fila, e l’atmosfera tra i colleghi è di grande commozione. Carlo era uno di loro, e ora vogliono rendere omaggio a un amico che non c’è più, ricordando le parole che lui stesso aveva scritto:

"Certi legami non si spezzano. Scorrono nel sangue e vivono per sempre". Un legame capace di valicare il tempo e lo spazio. Un legame che come un filo invisibile continua a unire Carlo Notari, vigile del fuoco morto sotto una valanga durante un' escursione in Friuli, al cuore di tutti coloro che gli hanno voluto bene. Parenti, amici di una vita e colleghi che ieri mattina, stretti in un unico abbraccio, si sono ritrovati nella chiesa di Monteveglio per celebrare la memoria di un "ragazzo straordinario" e per accompagnarlo verso il suo ultimo viaggio. Ventinove anni compiuti da poco più di un mese, il giovane bolognese era stato recentemente assegnato al comando dei vigili del fuoco di Trieste: una scelta di vita maturata da uno spirito profondamente altruista, che lo aveva condotto a fare del soccorso e della protezione degli altri non solo una professione, ma una missione.

