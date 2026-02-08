Sicurezza si aggiungono 25 telecamere Vigili appiedati misura per il centro

La polizia locale di una città italiana ha deciso di potenziare il sistema di sorveglianza con l’installazione di 25 nuove telecamere. La misura mira a rafforzare la presenza di occhi elettronici nel centro e migliorare la sicurezza. Con queste nuove installazioni, il totale delle telecamere salirà a 225. Nel frattempo, i vigili di pattuglia sono stati ridimensionati: ora ci sono meno agenti in strada, mentre la polizia locale ha svolto oltre 6.000 ore di servizio in un anno.

IL CONVEGNO. Angeloni: gli occhi elettronici saliranno a 225. Polizia locale, 6.024 ore di servizio in un anno. La comandante: il Nucleo a piedi funziona, ma non può essere ricreato nei quartieri. Il resoconto sul lavoro della Polizia locale nell’anno appena concluso verrà delineato bei prossimi giorni con la presentazione dei dati dell’attività, ma qualche anticipazione - con anche un paio di novità per il 2026 - è emersa ieri a Palazzo della Libertà nel convegno «Gli occhi sulla strada» promosso da Innova Bergamo. Sulle ore di operatività prestate dagli agenti della polizia municipale su richiesta del questore, 6. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Sicurezza, si aggiungono 25 telecamere. «Vigili appiedati, misura per il centro» Approfondimenti su Sicurezza Camera Perugia e la sicurezza. Nuove telecamere nei quartieri e in centro Sicurezza, Riccardo De Corato (FdI) racconta la sua Milano ideale: «Telecamere con l’Ai, militari in strada e più vigili» Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia presenta la sua visione della Milano ideale, focalizzandosi su misure per aumentare la sicurezza. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Sicurezza Camera Argomenti discussi: Cdm, ok al pacchetto sicurezza. Fermo preventivo di 12 ore. Meloni: Non sono misure spot - Soddisfazione al Viminale per approvazione norme. Adesso il governo auspica la condivisione in Parlamento; Dissesto idrogeologico: pacchetto da 31 milioni di euro per la sicurezza; Operativo a Vietri di Potenza il Controllo di Vicinato; Bari, siringhe sui bidoni della spazzatura: cresce l’allarme nell’Umbertino. Sicurezza, si aggiungono 25 telecamere. «Vigili appiedati, misura per il centro»IL CONVEGNO. Angeloni: gli occhi elettronici saliranno a 225. Polizia locale, 6.024 ore di servizio in un anno. La comandante: il Nucleo a piedi funziona, ma non può essere ricreato nei quartieri. ecodibergamo.it Tg3. . L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. Salgono a quattro gli indagati. Ai coniugi Moretti si aggiungono due addetti alla sicurezza del comune, saranno interrogati la prossima settimana dalla procura elvetica. Oggi ascoltata una testimone. facebook Scuola Sanità Trasporti Sicurezza Macché! Questo è un esempio virtuoso di fondi #Pnrr spesi bene: 39.443 € alla Fondazione #MagnaCarta di #GaetanoQuagliarella per la transizione digitale.Che si aggiungono ai 120mila già assegnati da Palazzo Chi x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.