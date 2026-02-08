Sicurezza MotoGP e penalità | Franco Uncini spiega cosa non si vede in TV

Franco Uncini, ex campione del mondo 500 del 1982, torna a parlare di sicurezza nel motociclismo. In un’intervista, spiega cosa non si vede in TV durante le gare e come le penalità influenzano i piloti. Uncini, oggi una voce autorevole nel settore, sottolinea che molte decisioni importanti avvengono dietro le quinte e non vengono sempre trasmesse. La sua esperienza aiuta a capire meglio cosa c’è dietro le quinte delle corse di MotoGP.

Campione del mondo 500 nel 1982, Franco Uncini è oggi una delle voci più autorevoli quando si parla di sicurezza nel motociclismo. Da oltre trent'anni lavora su questo fronte e ai Fim Awards 2025 affronta senza scorciatoie uno dei temi più delicati: l'evoluzione delle piste e il rapporto, spesso controverso, tra sicurezza per le auto e sicurezza per le moto. Il punto di partenza è chiaro: il vero progresso della Formula 1 non è stato tanto nel circuito, quanto nella vettura. L'auto moderna è una struttura unica e protettiva, capace di assorbire urti violentissimi salvaguardando il pilota. Nel motociclismo, invece, moto e pilota sono due entità separate, destinate quasi sempre a seguire traiettorie diverse in caso di caduta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

