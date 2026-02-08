Si sbuccia la caviglia in vacanza torna a casa e collassa | colpito da batterio mangiacarne

Un uomo tornato dalle vacanze ha rischiato la vita per una semplice caduta. Si era sbucciato la caviglia in spiaggia, ma ha sottovalutato la ferita. Al ritorno a casa, ha iniziato a stare male e si è sentito sempre peggio, finché non è collassato. I medici hanno scoperto che un batterio mangiacarne si era insinuato nella ferita, compromettendo fegato, reni e polmoni. Ora è in ospedale e lotta per salvarsi.

L’uomo ha trascurato una banale caduta in vacanza ma al ritorno a casa ha rischiato seriamente di morire a causa di un batterio mangiacarte che si è insinuato attraverso la ferita bloccando fegato, reni e polmoni.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Caviglia Caduta Allarme legionella, Casa anziani Venturini senza pace: batterio rilevato nell’acqua Allarme legionella nella Casa di riposo Venturini di Imola. Tragedia a Calolzio: colpito da malore, muore davanti casa Una tragedia si è verificata a Calolziocorte, frazione di Sala, dove un uomo di 60 anni è morto improvvisamente davanti casa a causa di un probabile infarto.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.