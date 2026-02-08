Si sbuccia la caviglia in vacanza torna a casa e collassa | colpito da batterio mangiacarne

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo tornato dalle vacanze ha rischiato la vita per una semplice caduta. Si era sbucciato la caviglia in spiaggia, ma ha sottovalutato la ferita. Al ritorno a casa, ha iniziato a stare male e si è sentito sempre peggio, finché non è collassato. I medici hanno scoperto che un batterio mangiacarne si era insinuato nella ferita, compromettendo fegato, reni e polmoni. Ora è in ospedale e lotta per salvarsi.

