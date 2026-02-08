È iniziata ufficialmente la campagna di adesione a Sinistra Italiana per le elezioni del 2026. La sezione romana invita i cittadini a unirsi, promettendo di combattere la rassegnazione, l’isolamento e le ingiustizie. L’obiettivo è chiaro: organizzare la speranza e cambiare le cose.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "È partita la campagna di adesione 2026 a Sinistra Italiana. Abbiamo un obiettivo: battere la rassegnazione, la solitudine, l'ingiustizia. E costruire un Paese diverso, dove prevalga la speranza sull'angoscia e sulla paura. Ma affidarsi al caso non basta, serve mettersi insieme e organizzare la speranza. Insieme a noi, anche tu sei un pezzo di questa speranza". Lo scrive Nicola Fratoianni nella newsletter ai iscritti e ai simpatizzanti. "E ogni tessera a Sinistra Italiana -si spiega in una nota- è un pezzo dell'alba che arriva. L'alba del mondo nuovo, che stiamo immaginando insieme. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Si: parte campagna adesione Sinistra Italiana, 'organizzare la speranza!'

