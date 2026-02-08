Morgan McSweeney ha deciso di lasciare il suo ruolo di capo di gabinetto di Keir Starmer. La sua uscita arriva in un momento delicato per il Partito Laburista, dopo le polemiche legate al caso Mandelson e agli

Morgan McSweeney ha lasciato l'incarico per ridurre gli imbarazzi nel partito Laburista britannico, dopo il caso Mandelson e gli "Epstein files" Morgan McSweeney, capo di gabinetto del primo ministro britannico Keir Starmer e suo influente consigliere, si è dimesso domenica in un nuovo sviluppo della crisi che sta interessando il governo dei Laburisti innescata dalla recente diffusione di nuovi “Epstein files”. Nella propria lettera di dimissioni, McSweeney si è assunto la responsabilità di aver consigliato e approvato nel 2024 la nomina ad ambasciatore negli Stati Uniti di Peter Mandelson, influente esponente del partito che si sospetta avesse ricevuto pagamenti da decine di migliaia di dollari da Epstein. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Si è dimesso il capo di gabinetto di Starmer

Il capo di gabinetto di Starmer, Morgan McSweeney, si dimette dopo le polemiche legate al caso Mandelson.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato la nomina di Kyrylo Budanov come nuovo capo di gabinetto.

David Lammy Appointed Deputy Prime Minister | Keir Starmer Cabinet Reshuffle Explained | Newsdrift

