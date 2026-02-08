show super la sinistra in tilt si attacca a ghali e petrecca

Il Partito Democratico cerca di mettere mano sulla scaletta e sui telecronisti delle Olimpiadi di Milano-Cortina, scatenando polemiche contro il governo Meloni. La richiesta ha suscitato reazioni dure e accuse di politicizzazione di un evento che dovrebbe essere di tutti. La polemica si infiamma tra le fila della sinistra, mentre gli organizzatori cercano di mantenere il focus sulla manifestazione sportiva.

Il Pd vuole decidere scaletta e telecronisti delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'evento è l'occasione per accendere una polemica contro il governo Meloni. Prima il caso Ghali, ora nel mirino della sinistra finisce la telecronaca del direttore di Raisport Paolo Petrecca. Per l'apertura dei Giochi la parte assegnata al rapper italiano non va giù al Pd che subito individua in Ghali il nuovo idolo. L'artista alla vigilia della cerimonia di apertura dei giochi pubblica una lunga lettera sui social denunciando di sentirsi limitato nella propria partecipazione e di essere stato escluso da alcuni momenti ufficiali dell'evento come l'inno italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La sinistra attacca il governo e la Rai per la copertura della performance di Ghali a Milano durante l’apertura delle Olimpiadi invernali.

La telecronaca Rai delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 già fa parlare.

