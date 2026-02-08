Questa sera il Cannara di Armillei arriva al Brilli Peri per affrontare il Montevarchi in una sfida importante per la salvezza. L’allenatore rossoblù non nasconde la tensione, parlando di un nuovo scontro diretto. Il Montevarchi ha l’obiettivo di conquistare punti preziosi, mentre Marmorini cerca conferme per il suo team. La partita si presenta come un’occasione da non perdere per entrambe le squadre, che vogliono allungare in classifica e avvicinarsi alla quota salvezza.

di Giustino Bonci È l’occasione giusta per allungare il passo in classifica mettendo in carniere altri punti d’oro per raggiungere la salvezza. Oggi al Brilli Peri, il riceve il Cannara e vuole sfruttare la chance casalinga sette giorni dopo il blitz di Trestina ritrovando al tempo stesso un successo che tra le mura amiche gli manca dall’1-0 con il Siena del 7 dicembre. Gli ospiti si presentano al Comunale come maglia nera del girone ma risvegliati dalla vittoria con il Sansepolcro firmata da Fracassini e, di conseguenza, gli aquilotti dovranno guardarsi da un avversario non certo rassegnato e anzi deciso a dare battaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D: al Brilli Peri arriva il Cannara di Armillei. "Ci attende un nuovo scontro diretto per raggiungere la salvezza» afferma l’allenatore rossoblù. Chance per il Montevarchi: Marmorini cerca conferme

Nel prossimo turno di Serie D, il Bassano scenderà in campo dall'inizio contro la capolista del girone al Brilli Peri, mentre il Montevarchi punta al successo contro il Grosseto.

