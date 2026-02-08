Serie B donne | decisiva la terza frazione Albieri Talarico e Trombetti non bastano La Bsl San Lazzaro si arrende a Scandiano

La Bsl San Lazzaro perde in casa contro Scandiano 78-61, nonostante gli sforzi di Albieri, Talarico e Trombetti. La partita si decide nella terza frazione, quando le padrone di casa mettono il turbo e conquistano la vittoria. Le ospiti restano a corto di energia e non riescono a recuperare il divario nel finale.

SCANDIANO 78 BSL SAN LAZZARO 61 SCANDIANO: Fedolfi 25, Balboni 3, Marino, A. Maglioli 9, Capelli 6, Pellacani 9, Brevini 7, Todisco 10, Moretti 2, E. Maglioli 7. All. Boglioli. BSL SAN LAZZARO: Albieri 12, Talarico 11, Colli 10, Mosconi 10, Trombetti 10, D'Agnano 4, Grandi 2, Castelli 2, Campalastri, Baroncini, Marchetti. Arbitri: Bertolini, Ranieri. Note: parziali 21-15, 41-35, 60-45. SCANDIANO (Reggio Emilia) Seconda sconfitta consecutiva per la Bsl San Lazzaro. Nell'anticipo della giornata numero 18, la formazione di Mattia Gori cede in casa dello Scandiano al termine di una sfida per due tempi equilibrata e decisa dalle reggiana in proprio favore con il decisivo break a inizio ripresa.

