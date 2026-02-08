Serie A oggi Sassuolo-Inter – Diretta

Oggi il Sassuolo riceve l’Inter al Mapei Stadium per la 24esima giornata di Serie A. I nerazzurri tornano in campo con l’obiettivo di conquistare punti importanti in trasferta. La partita si gioca in diretta tv e streaming, con i tifosi che seguono con attenzione questa sfida.

(Adnkronos) – L'Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, i nerazzurri affrontano il Sassuolo – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Mapei Stadium, valida per la 24esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla semifinale raggiunta in Coppa Italia grazie alla vittoria per 2-1 contro il Torino, mentre in Serie A, nell'ultimo turno, ha battuto la Cremonese 2-0 in trasferta. Il Sassuolo invece ha battuto il Pisa in trasferta 3-1. Nella prossima giornata di Serie A, l'Inter ospiterà la Juventus a San Siro, mentre il Sassuolo sfiderà l'Udinese in trasferta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Il Milan torna in campo in Serie A, ospitando il Sassuolo a San Siro nell'anticipo della 15ª giornata.

Oggi, sabato 10 gennaio, si disputa la partita tra Roma e Sassuolo valida per il 20° turno di Serie A.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

SASSUOLO vs INTER in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Serie A, il Napoli batte la Fiorentina 2-1. Pisa-Sassuolo 1-3, Cagliari-Verona 4-0; Sassuolo-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Sassuolo-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni.

Sassuolo-Inter diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVEAl Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena la sfida tra Sassuolo e Inter, valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri che sono in un momento di forma splendido e p ... corrieredellosport.it

Juventus-Lazio oggi in TV: orario e dove vedere in diretta il big match di serie AScoprite le migliori partite di domenica 8 febbraio 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Premier League su Sky Sport ... libero.it

#InterJuve -6: chi sono i diffidati Con un giallo oggi in Juventus-Lazio e Sassuolo-Inter saltano il derby d'Italia x.com

La prima volta che Sassuolo e Inter si affrontarono in Serie A fu il 20 settembre 2013 e i nerazzurri vinsero in goleada: ricordate il risultato esatto di quel match facebook