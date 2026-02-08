Serie A oggi in campo Inter e Juve | partite probabili formazioni e dove vederle

Oggi in campo ci sono Inter e Juventus, due delle squadre più attese della 24esima giornata di Serie A. Sono in programma quattro partite, tutte importanti, e i tifosi sono già pronti a seguirle. La giornata si apre con le formazioni che si sfideranno sui campi di tutta Italia, con la certezza che ci saranno emozioni e colpi di scena. Le partite si possono vedere in diretta su diversi canali e piattaforme, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo in tempo reale.

Sono quattro le partite di Serie A in programma oggi, 8 febbraio 2026, e valide per la 24esima giornata di campionato. Si comincia alle 12,30 con Bologna-Parma, per proseguire poi alle 15 con Lecce-Udinese, quindi Sassuolo-Inter alle 18 e stasera alle 20,45 Juventus-Lazio. L’Inter cerca di consolidare la fuga, la Juve il riscatto. Al Dall’Ara il Bologna cercherà d’interrompere il filotto negativo di tre sconfitte consecutive. In casa i rossoblù non vincono in campionato dallo scorso novembre, e contro un Parma che nelle ultime due partite ha incassato otto gol, la possibilità di tornare alla vittoria casalinga è più che concreta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

