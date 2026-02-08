Serie A la schedina | Roma e Atalanta a caccia di punti

La ventiquattresima giornata di Serie A si conclude oggi con due partite che potrebbero cambiare le posizioni in classifica. La Roma e l’Atalanta sono in campo per conquistare punti importanti. I tifosi sono in attesa di vedere se le loro squadre riusciranno a salire o scendere nella graduatoria.

La ventiquattresima giornata di Serie A si chiude oggi, lunedì 9 febbraio, con due posticipi che promettono di scuotere gli equilibri della classifica. Mentre le big cercano di consolidare il proprio piazzamento europeo, la lotta per la permanenza nel massimo campionato entra nel vivo, mettendo a confronto ambizioni diametralmente opposte in un lunedì di calcio ad alta intensità. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 09022026 18:30 Atalanta – Cremonese Over 1,5 squadra di casa 09022026 20:45 Roma – Cagliari 1 Il sipario si alza a Bergamo, dove l' Atalanta di Palladino ospita la Cremonese in un derby lombardo dai toni accesi.

