Serie A la Fiorentina beffata nel recupero dal Torino | finisce 2-2 al Franchi

La Fiorentina pareggia 2-2 contro il Torino al Franchi. La squadra viola sbaglia un’occasione importante in casa e nel finale subisce il pareggio del Torino, che trova il gol del definitivo 2-2 nei minuti di recupero. La partita si era messa bene per i padroni di casa, ma nel recupero il Toro riesce a strappare un punto pesante.

La Fiorentina pareggia 2-2 al Franchi contro il Torino, nella sfida valida per il 24° turno di Serie A. Grande rammarico per la squadra di Vanoli, che si fa raggiungere in pieno recupero, sprecando la possibilità di portarsi al quartultimo posto, quando ormai la vittoria sembrava cosa fatta.Primo tempo ricco di occasioni, i viola sprecano troppo sottoporta con Kean e Brescianini. I granata sono più cinici e trovano il vantaggio al 25’ con un colpo di testa di Cesare Casadei. Nella ripresa la Fiorentina ribalta il risultato in cinque minuti. Al 52’ a pareggiano i conti con uno splendido gol è il neo acquisto Manor Solomon, alla seconda marcatura consecutiva in campionato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Fiorentina rovina la sua partita al Franchi, lasciando sfuggire la vittoria nel finale.

Casadei porta avanti i granata nel primo tempo, a inizio ripresa la ribaltano Solomon e Kean, ma il cileno nel recupero pareggiaCasadei porta avanti i granata nel primo tempo, a inizio ripresa la ribaltano Solomon e Kean, ma il cileno nel recupero pareggia ... gazzetta.it

Maripan beffa la Fiorentina: il Torino agguanta il pareggio in pieno recuperoTermina 2-2 la sfida del Franchi. Granata avanti con Casadei, viola capaci di ribaltare il risultato con Solomon e Kean. Nel finale il gol del pareggio ... corrieredellosport.it

