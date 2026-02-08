Serie A Juventus-Lazio 2-2 | pari di Kalulu al 96?

Finisce 2-2 il match di Serie A tra Juventus e Lazio. La partita sembrava ormai decisa quando i biancocelesti hanno segnato il secondo gol, portandosi sul 2-0. Ma negli ultimi minuti, i bianconeri non si sono arresi e all’ultimo secondo Kalulu ha trovato il gol del pareggio, regalando un punto importante alla Juventus.

Finisce 2-2 il posticipo di Serie A tra Juventus e Lazio. Sotto di due gol, i bianconeri acciuffano il pareggio in pieno recupero con un gol di Kalulu. Vantaggio Lazio nel recupero del primo tempo con gol di Pedro su assist di Daniel Maldini.In apertura di secondo tempo il raddoppio biancoceleste con Isaksen al 47?. L’assalto Juve alla ricerca del pareggio si concretizza al 59? quando McKennie accorcia le distanze. L’ormai insperato 2-2 arriva al 96? con Kalulu. In classifica la squadra di Spalletti raggiunge quota 46 punti e resta al quarto posto, a +3 dalla Roma che giocherà domani sera all’Olimpico contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Juventus-Lazio 2-2: pari di Kalulu al 96? Approfondimenti su Juventus Lazio Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Lazio 2-2, Kalulu la riacciuffa nel recupero La partita tra Juventus e Lazio finisce 2-2, con Kalulu che segna il gol del pareggio all’ultimo minuto. Il Terranuova non molla mai. Pari del portiere Pagnini al 96’ Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Serie A | Juventus-Lazio, la designazione arbitrale; Juventus-Lazio 2-2, gol e highlights: Kalulu pareggia al 96; Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Serie A Enilive | Juventus-Lazio, le info per il rimborso. La Lazio sfiora il colpaccio con la Juve: ripresa in extremis da KaluluLa Lazio sfiora il colpaccio in casa della Juventus. Biancocelesti in vantaggio 1-2 fino alla fine del recupero del secondo tempo, quando arriva ... iltempo.it Pagina 1 | Dove vedere Juve-Lazio in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A: le formazioni ufficiali di Spalletti e Sarri ... corrieredellosport.it Serie A, Juventus-Lazio 2-2: bianconeri fermati in casa pareggiano al 6’ di recupero Sassuolo-Inter 0-5: goleada nerazzurra per allungare in vetta Lecce-Udinese 2-1, Bologna-Parma 0-1. Ieri Genoa-Napoli 2-3 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://w facebook Serie A'da Juventus - Lazio karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.