Serie A assalto al ' 93 | i granata pareggiano con la Fiorentina

La partita tra Fiorentina e Torino finisce in pareggio 2-2. La gara si gioca alla 24esima giornata di Serie A e si conclude con un risultato che lascia entrambi i team a metà classifica. Al 26’ il Torino sblocca il punteggio con Casadei, che devia in rete di testa su un cross di Ilkhan. La Fiorentina reagisce e trova il pareggio prima dell’intervallo, e poi nel secondo tempo segna ancora, ma il Toro non molla e trova il gol del definitivo 2-2. La partita è stata combattuta, con occasion

Termina 2-2 tra Fiorentina e Torino nel match valido per la 24esima giornata di Serie A. Al 26' la sblocca di testa Casadei sul cross di Ilkhan. Solom risponde al 51' e Kean, porta i viola in vantaggio solo 6 minuti dopo, al 57', con un gran destro sull'assist di Harrison. All'ultimo assalto al 93', Maripan trova il pareggio dei granata di testa sulla punizione dalla trequarti di Gineitis.

