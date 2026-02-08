Serie A 24° turno | Juventus-Lazio 2-2

La Juventus e la Lazio finiscono 2-2 all’ultimo secondo. La partita si è conclusa con un pareggio nel recupero, lasciando i bianconeri al quarto posto con 46 punti e i biancocelesti a quota 33. La gara è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con i gol che sono arrivati entrambi nel finale.

22.45 La Juventus agguanta il pareggio con la Lazio nel recupero. Allo Stadium 2-2. Bianconeri sempre quarti a 46 punti, i biancocelesti salgono a quota 33. Buona Juve in avvio.Bremer impegna Provedel, Koopmeiners segna ma su azione viziata da fuorigioco poi conclude di poco fuori. Passano gli ospiti: Maldini imbuca per Pedro che batte Di Gregorio (47' pt). A inizio ripresa,Cataldi lancia Isaksen che raddoppia (47').Reazione Juve. Provedel para su Zhegrova ma capitola sul colpo di testa di McKennie (59'). Pareggia Kalulu di testa al 96'.

