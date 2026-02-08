Senza quel fondo lo sgombero del Palazzo rosa non ci sarebbe stato

La rivelazione arriva direttamente dal Comune di Ponsacco: senza l’acquisto di un fondo commerciale, lo sgombero del Palazzo rosa non si sarebbe potuto fare. L’amministrazione Brogi spiega che quell’intervento non è stato un semplice investimento, ma una mossa decisiva per salvare la struttura e la zona circostante. Ora si attende di capire come evolverà la situazione e se questa operazione risolverà definitivamente il problema.

PONSACCO "L’acquisto di un fondo commerciale da parte dell’amministrazione Brogi non fu uno sfizio, ma un intervento salvavita per la comunità ". Lo scrive Italia Viva di Ponsacco. "In un contesto privato, dove ogni proprietario può vendere a chiunque – aggiunge Italia Viva – il Comune intervenne per impedire che l’immobile finisse nelle mani di chi lo occupava abusivamente. Se il Comune non avesse agito, oggi lo sgombero sarebbe stato un obiettivo irraggiungibile. Governare richiede visione del futuro, non solo la volontà di ’liberare un immobile’. Prima del 2022, anno in cui il fallimento ha reso possibile attivare le procedure di sfratto, non esistevano strumenti legali per interventi mirati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Senza quel fondo lo sgombero del Palazzo rosa non ci sarebbe stato" Approfondimenti su Palazzo Rosa Giaccherini: «Conte alla Juve non voleva ci distraessimo e non ci diceva quando sarebbe stato l’allenamento l’indomani» "Senza lo sgombero di Askatasuna...". L'assurda teoria del parlamentare di Avs Un’aggressione a un poliziotto in piazza ha acceso i riflettori sulla manifestazione di solidarietà per Askatasuna. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Palazzo Rosa Argomenti discussi: Senza quel fondo lo sgombero del Palazzo rosa non ci sarebbe stato; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Il pinguino nichilista ?; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani. Senza quel fondo lo sgombero del Palazzo rosa non ci sarebbe statoPONSACCO L’acquisto di un fondo commerciale da parte dell’amministrazione Brogi non fu uno sfizio, ma un intervento salvavita per la ... lanazione.it UNITI NEL BENE “Casoria è il paese in cui sono cresciuta, a pochi passi da quel palazzo caduto. Lui per tutti è @roberto_particolari un ragazzo che ho visto crescere insieme alla sua attività commerciale @particolarisemplici , un ragazzo che oggi ha dato iniz facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.