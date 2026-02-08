A Cerro Maggiore e Legnano si combatte sulla viabilità intorno allo svincolo dell’A8. Il Comune di Cerro ha chiesto di mantenere il semaforo all’incrocio di via Tessa e di non toccare le corsie di viale Cadorna. Vuole anche mantenere il divieto di accesso diretto da viale Cadorna ai nuovi comparti di Legnano, per cercare di garantire maggiore sicurezza sulla strada principale in direzione della Ss33 del Sempione. La questione ha acceso un confronto tra le due amministrazioni, con le parti che cercano di difendere le

Cerro Maggiore (Milano), 8 febbraio 2026 – Il Comune d i Cerro Maggiore aveva chiesto di mantenere il semaforo all’incrocio con via Tessa nonché l’attuale numero di corsie nel primo tratto di viale Cadorna e il divieto di accesso diretto da viale Cadorna ai nuovi comparti del terziario e commercio di Legnano per garantire maggiore sicurezza alla viabilità principale in direzione della Ss33 del Sempione. Ma Legnano, con diverse motivazioni, ha risposto picche a tutte e tre le osservazioni, proseguendo per la strada che già aveva indicato qualche settimana fa presentando, attraverso l’assessore Lorena Fedeli, gli interventi collegati all’ambito di trasformazione denominato AT 19 ex Gianazza-viale Cadorna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Semaforo e traffico, Legnano e Cerro Maggiore alla guerra della viabilità intorno allo svincolo dell’A8

