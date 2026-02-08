Sei decenni di silenzio spezzati | Angelo e Roberta un amore ritrovato a C’è posta per te

Dopo sessant’anni di silenzio, Angelo e Roberta si sono ritrovati davanti alle telecamere di “C’è posta per te”. La loro storia, fatta di una lettera mai spedita e di emozioni che non si sono mai spente, ha commosso il pubblico. Al centro della scena, un amore sospeso che ora torna vivo, portando con sé ricordi e lacrime di gioia.

Un amore sospeso per sessant’anni, una lettera mai dimenticata e un’emozione che ha travolto il pubblico di “C’è posta per te”. Angelo, originario di Sant’Agata de’ Goti, ha ritrovato Roberta, la donna che aveva conosciuto in una trattoria di Rubbio, in provincia di Vicenza, durante il suo servizio militare nel 1966. Una storia di sguardi rubati, balli sulle note di cantanti iconici e un’attrazione mai espressa, interrotta bruscamente dalla fine del servizio e poi da una lettera che aveva infranto il cuore di Angelo. La puntata andata in onda ieri sera ha rappresentato la chiusura di un capitolo rimasto aperto per decenni, un esempio di come i sentimenti, anche se incompiuti, possano persistere nel tempo e trovare una loro inaspettata risoluzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Sant'Agata de' Goti, Angelo ha fatto un gesto che ha commosso tutti.

