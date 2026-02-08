Una nuova speranza si fa strada nel campo della medicina. Per la prima volta, i ricercatori puntano tutto sull’intelligenza artificiale per trovare una cura efficace contro il cancro. La promessa viene dalla tecnologia “in silico”, che permette di simulare e testare farmaci e trattamenti direttamente sui computer, risparmiando tempo e risorse. Se tutto andrà bene, presto potrebbe arrivare una svolta che cambierà le regole del gioco.

Tenete bene a mente questo termine: in silico. Perché è quello che con ogni probabilità sentirete quando verrà scoperta la cura contro il cancro, o sarà trovato l’antibiotico che risolverà le infezioni resistenti, o il rimedio per l’Alzheimer. Potremmo dire che questo strano latinismo sia stato coniato per esclusione, per dare un nome alla ricerca farmaceutica che non è in vitro (cioè in provetta) e nemmeno in vivo (quindi sugli organismi viventi) ma procede grazie all’ Intelligenza artificiale, nel silicio dei chip e nei modelli computazionali dei computer. Il laboratorio di farmaci del futuro, infatti, non ha camici bianchi, né provette. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Se la cura per il cancro la scopre l’intelligenza artificiale

Approfondimenti su cancro Intelligenza Artificiale

L’Università di Pisa, attraverso la Scuola Normale, ha ottenuto un finanziamento europeo per un progetto di intelligenza artificiale dedicato alla lotta contro il cancro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Teen Girl Plays Violin to Survive Cancer — What a Billionaire Did Next Will Melt Your Heart

Ultime notizie su cancro Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Tumori epatici, la svolta: un software intelligente ‘vede’ in tempo reale se la cura ha funzionato; È stata trovata una cura definitiva per il cancro al pancreas?; L'arte di prendersi cura, a Cervia un percorso di arteterapia dedicato a caregiver e famigliari; Cervia si prende cura: arteterapia, mostra e incontri per caregiver.

Prendersi cura di se è un lavoro? Il Self-Care Paradox, quando per bellezza e benessere non c'è tempoPrendersi cura di se è un lavoro, il Self-Care Paradox fa emergere che le donne italiane sanno di doversi dedicare tempo, ma 2 su 3 non ce la fa. Anche se con l'età poi migliora. Risultati e ... vogue.it

Se la bellezza non fa per forza rima con la curaUn nuovo modello di edilizia sanitaria dal quale emerge una visione olistica della salute e del benessere, un ospedale come spazio di interazione sociale, per lo svago, per accrescere il valore del ... quotidianosanita.it

cura del cancro al pancreas: dalla Spagna un risultato senza precedenti nella ricerca facebook