Scuole devastate conto salatissimo In pochi mesi spesi 150mila euro

A Pisa, in pochi mesi, sono stati spesi più di 150mila euro per rimettere a posto le scuole vandalizzate. I danni sono stati grandi e i costi arrivano a colmare un conto salatissimo. La situazione è diventata difficile da gestire per le amministrazioni, che ora cercano soluzioni per evitare che i problemi si ripetano.

Pisa, 8 febbraio 2026 – Oltre 150mila euro soltanto per la ristrutturazione delle scuole devastate dai vandali. È questa la stima delle cifre che la Provincia di Pisa ha dovuto sostenere negli ultimi due anni per rimettere in sesto gli istituti superiori colpiti da atti vandalici avvenuti nel contesto di alcune occupazioni scolastiche. Il fenomeno ha colpito con particolare violenza le scuole del territorio tra la fine del 2024 e il 2025, periodo nel quale si contano almeno sei episodi gravi: aule messe a soqquadro, banchi accatastati davanti agli ingressi, vetri infranti, scritte e danneggiamenti strutturali.

