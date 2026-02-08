Scuola di Ponte Ete patto bis con il Comune

La scuola di Ponte Ete ha firmato di nuovo il patto con il Comune. L’accordo mira a rafforzare l’attenzione sull’educazione e sul benessere degli studenti. La scuola, considerata un punto di riferimento nel territorio, continuerà a collaborare con le istituzioni locali per migliorare servizi e opportunità. La firma è arrivata questa mattina, con le parti che hanno sottolineato l’importanza di lavorare insieme per il futuro dei ragazzi.

Si è rinnovato il patto educativo territoriale che vede al centro la scuola di Ponte Ete, un piccolo gioiello della formazione. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro che ha visto la partecipazione della dirigente dell'Isca Da Vinci Ungaretti, Maria Teresa Barisio, l'assessore comunale ai servizi sociali Mirco Giampieri, il centro sociale e il dirigente Alessandro Ranieri, tutti insieme per rilanciare l'impatto della scuola sul territorio come modello formativo per i piccoli: "Abbiamo ribadito la qualità della formazione che si porta avanti qui, con la forza di un progetto educativo che coinvolge anche il quartiere.

