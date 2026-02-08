Scooter rubati a Roma smontati e rivenduti | deposito scoperto grazie al gps

I carabinieri della stazione di Colonna hanno smantellato un deposito di scooter rubati a Roma. Gli agenti hanno trovato un’area in via Acqua Felice dove i veicoli erano stati smontati e pronti per essere rivenduti. La scoperta è arrivata grazie ai segnali GPS che hanno permesso di individuare il nascondiglio.

Un hub di scooter rubati è stato scoperto dai carabinieri della stazione di Colonna. Il deposito è stato individuato dai militari che hanno sequestrato un’area situata in via Acqua Felice. Denunciati a piede libero per ricettazione ed esercizio abusivo di una professione due operai ghanesi di 41.🔗 Leggi su Romatoday.it

La Polizia Municipale di Pozzuoli ha individuato un deposito di veicoli rubati negli ex capannoni Sofer.

Durante una partita di calcio a Cologno, alcuni calciatori sono stati vittime di un furto che ha coinvolto cellulari, denaro e un’auto.

