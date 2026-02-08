Scontro tra un battello e due gondole nelle acque del Canal Grande paura a Venezia | 8 feriti
Un incidente ha scosso Venezia questa mattina nel cuore del Canal Grande. Un battello ha investito due gondole, causando il ferimento di otto persone. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti e turisti, che hanno assistito alla collisione improvvisa. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente.
Paura a Venezia, dove a causa di un incidente tra un mezzo pubblico e due gondole avvenuto nelle acque del Canal Grande, si sono registrati 8 feriti. Lo scontro si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio, all'altezza del Ponte di Rialto. Sono all'incirca le ore 11.00, quando il battello di linea appartenente alla compagnia "Alilaguna" travolge le due piccole imbarcazioni che in quel momento stavano transitando nelle vicinanze del celebre ponte: a quanto pare il conducente avrebbe perso il controllo per un improvviso malfunzionamento, una circostanza che sarà comunque da accertare durante le indagini tuttora in corso di svolgimento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Scontro tra motoscafo in avaria e gondole a Venezia, otto persone finiscono nelle acque del Canal Grande
Un incidente si è verificato stamattina a Venezia, nel cuore del Canal Grande.
Incidente in Canal Grande a Venezia, battello Alilaguna in avaria travolge due gondole e una barca: 8 persone in acqua
Questa mattina a Venezia un battello Alilaguna si è improvvisamente bloccato e ha travolto due gondole e una barca.
Venezia, battello fuori controllo si scontra con due gondole e una barca: quattro persone in acqua. Una barca Alilaguna in avaria ha urtato due gondole nel Canal Grande. Quattro persone finite in acqua, nessun ferito grave.
Una barca Alilaguna in avaria ha urtato due gondole nel Canal Grande: 4 persone finite in acqua
