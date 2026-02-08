Scontro sulla provinciale 412 nel Milanese morta 59enne

Una donna di 59 anni ha perso la vita questa mattina intorno alle 4.45 in un incidente sulla provinciale 412, vicino all’uscita per Landriano, nel Sud del Milanese. La strada è stata subito chiusa per i rilievi della polizia. La vittima era in auto quando si è verificato lo scontro. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

(Adnkronos) – Una donna di 59 anni è morta in un incidente avvenuto intorno alle 4.45 di oggi domenica 8 febbraio sulla provinciale 412 in prossimità dell'uscita per Landriano, nella zona sud del Milanese. Per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Stradella, l'auto guidata dalla vittima si è scontrata frontalmente con . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su provinciale 412 Incidente tra auto e furgone sulla statale nel Milanese: morta una donna Martedì 23 dicembre a Vanzaghello, nel Milanese, si è verificato un incidente tra un'auto e un furgone lungo la statale. Scontro tra auto sulla statale 172: un 59enne morto nell'impatto, cinque feriti La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su provinciale 412 Argomenti discussi: Frontale tra tir e auto sulla Sp 412 a Landriano, muore una donna di 58 anni; Schianto all'alba auto-camion a Landriano (Pavia): morta una donna. Strada chiusa per ore; Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito; De Rossi e il rigore che decide Genoa-Napoli: Calcio non esiste più. Landriano, scontro all'alba tra un'auto e un camion: morta una donna di 59 anniLo schianto è avvenuto sulla provinciale 412 in prossimità dell'uscita per Landriano, al confine tra la provincia di Pavia e quella di Milano ... milano.corriere.it Frontale tra tir e auto sulla Sp 412 a Landriano, muore una donna di 58 anniLANDRIANO. Incidente mortale all’alba lungo la strada provinciale ex statale 412, nel territorio di Landriano, in provincia di Pavia. Un violento scontro frontale tra un tir e una Renault Megane ha ... laprovinciapavese.gelocal.it Violento scontro frontale tra due Fiat Panda sulla Provinciale 86: due donne sono rimaste ferite e una è stata estratta con difficoltà. facebook Scontro tra tre auto sulla provinciale a Daverio, traffico in tilt x.com

