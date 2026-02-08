Scontro auto-moto centauro scaraventato sull' asfalto

Un incidente si è verificato ieri sera intorno alle 18. Un motociclista è stato scaraventato sull’asfalto dopo che la sua moto è stata investita da un’auto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno portato il ferito in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Intorno alle 18 di ieri sera, 7 febbraio, una persona è stata scaraventata sull'asfalto dopo che la moto che guidava è stata colpita da un'auto. È successo all'incrocio tra via Coroneo e via del Ronco, non lontano dalle strisce pedonali. A soccorrere l'uomo un'ambulanza della Sogit, che l'ha.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su 7 Febbraio Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutare Un incidente tra un’auto e una moto si è verificato questa sera a Albaro, a Genova. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su 7 Febbraio Argomenti discussi: Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfalto; Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutare; Violento scontro fra auto e moto: i mezzi prendono fuoco, centauro in Rianimazione; Rieti, scontro tra auto e moto a Quattro Strade: morto il centauro. Scontro auto-moto, centauro scaraventato sull'asfaltoÈ successo nel tardo pomeriggio di ieri, 7 febbraio. L'uomo non sarebbe grave. Traffico rallentato durante i soccorsi ... triesteprima.it Scontro auto-moto: centauro sbalzato sull'asfalto per 5 metri, automobilista scappa senza aiutareBrutto incidente stradale nella serata di oggi, venerdì 6 febbraio, in via Gobetti nel quartiere genovese di Albaro. È successo dopo le 19 in direzione levante: la dinamica è da accertare ma, secondo ... genovatoday.it TERMOLI. Scontro fra tre auto sulla litoranea nord Violento impatto fra tre auto stasera sulla litoranea nord di Termoli, in località Torretta, tre i feriti le cui condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 Molise e i volonta facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.