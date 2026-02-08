Scontri a Milano durante il corteo contro le Olimpiadi Meloni | Solidarietà alle forze dell’ordine e a chi lavora per il Paese

Sabato a Milano si sono verificati scontri durante il corteo contro le Olimpiadi. La protesta si è accesa in piazza, con alcuni manifestanti che hanno affrontato le forze dell’ordine. Il governo, attraverso il commento di Giorgia Meloni sui social, ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine e a chi lavora per il paese. Le tensioni sono scoppiate nel bel mezzo di una manifestazione che voleva essere pacifica, ma alcuni partecipanti hanno deciso di andare oltre. La polizia ha cercato di contenere gli scontri, mentre ancora si cerca di capire cosa abbia

Dopo gli scontri verificatisi sabato 7 febbraio a Milano durante la manifestazione contro le Olimpiadi, interviene il presidente del Consiglio Giorgia Meloni con un duro commento affidato ai social. La premier ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine e a tutti coloro che, in queste settimane, sono impegnati per garantire il regolare svolgimento dell'evento olimpico. Nel suo messaggio, Meloni ha ricordato come "migliaia e migliaia di italiani" stiano lavorando affinché le Olimpiadi possano svolgersi nel migliore dei modi, sottolineando il contributo di tanti volontari mossi esclusivamente dal desiderio di far fare "bella figura" all'Italia davanti al mondo.

