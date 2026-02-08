Sconfitti dal timore | l’Avellino cade tra ingenuità e ritirate strategiche

L’Avellino perde ancora, questa volta contro il Monza. La squadra campana si fa sorprendere da errori e scelte confuse, lasciando spazio alla rimonta dei brianzoli. La partita mostra come l’Avellino, non ancora stabile, abbia rischiato di portare a casa un risultato positivo, ma si è sciolta nel finale, subendo due reti che hanno capovolto il punteggio. I giocatori si sono smarriti in alcune decisioni, lasciando spazio alle offensive avversarie. Una sconfitta che fa riflettere sui limiti di questa squadra, ancora in fase

Tempo di lettura: 3 minuti L'analisi integrale della sfida tra Monza e Avellino restituisce l'immagine di una squadra incompiuta, capace di sfiorare il capolavoro tattico per poi scivolare in una gestione confusionaria che ha regalato il fianco alla rimonta brianzola. Il match dell'U-Power Stadium è stato un romanzo in due atti, dove al dominio organizzato dei primi sessanta minuti è seguita una ritirata strategica che ha finito per condannare i biancoverdi. L'avvio di gara dei Lupi è stato impeccabile. Il tecnico Raffaele Biancolino ha presentato un Avellino coraggioso, corto e aggressivo, capace di inaridire le fonti di gioco del Monza grazie a un filtro mediano di altissimo livello, guidato da un Le Borgne già in palla nonostante il suo arrivo in gruppo solo in settimana.

