Scioperi di febbraio | dagli aerei ai treni passando per i bus

Febbraio si apre con uno sciopero che coinvolge diversi settori in tutta Italia. I lavoratori dei porti, con Genova in prima linea, hanno incrociato le braccia il 6 febbraio per protestare contro la guerra. La giornata ha causato disagi tra aerei, treni e bus, con molte città ferme o rallentate. La mobilitazione si inserisce in un mese di proteste che promettono di continuare.

Il mese è iniziato con lo sciopero internazionale del 6, che ha visto la protesta dei lavoratori dei porti di molte città (con Genova capofila). Ma sono in previsione diverse altre mobilitazioni Febbraio mese di proteste: il mese è iniziato con lo sciopero internazionale del 6, che ha visto la protesta dei lavoratori dei porti di molte città italiane (con Genova capofila) e straniere contro la guerra. Ma non è l'unica mobilitazione del secondo mese dell'anno. Appuntamento dunque il 14 febbraio alle 16,30 in piazza Alimonda, poi i manifestanti sfileranno per le vie della Foce. “Oggi, la borghesia imperialista italiana spinge verso uno stato di guerra permanente.🔗 Leggi su Genovatoday.it

