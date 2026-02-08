Sci la discesa | Sofia Goggia per ora è terza 

Sofia Goggia si è piazzata al terzo posto nella discesa di sci, cercando la sua terza medaglia consecutiva. La gara è stata combattuta, e anche Federica Brignone ha affrontato il suo primo grande test. Presenti anche Nicol Delago e Laura Pirovano, che hanno dato il massimo sulla pista.

L'americana paga un distacco di 2''75 dalla vetta, è ultima. Sta scendendo Corinne Suter, campionessa olimpica a Pechino 2022 che ha avuto tanti problemi fisici dopo quell'oro. La svizzera chiude a 1'91'' ««Sono molto contenta della mia performance oggi visto come sono arrivata qui: non sono quella dell'anno scorso, con stessi chilometri e fiducia, però sono contenta. Se penso solo a come stavo la settimana scorsa, è tanta roba». Lo ha detto Federica Brignone alla Rai dopo la sua discesa olimpica a Cortina. «Ora ho bisogno di calmarmi un attimo.

Sofia Goggia conquista il suo primo podio stagionale nella discesa di St.

Sofia Goggia conquista il terzo posto nella discesa libera di St.

