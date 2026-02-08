Questa mattina, agli Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si è conclusa la gara dello skiathlon maschile di sci di fondo. Il grande favorito Johannes Hoesflot Klaebo ha vinto facilmente, lasciando gli avversari alle sue spalle. L’Italia, invece, sembra ancora avere problemi con i materiali, e questo potrebbe influenzare le prestazioni future degli azzurri.

Si è conclusa con la vittoria del grande favorito Johannes Hoesflot Klaebo la gara dello skiathlon maschile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Tesero, il fuoriclasse norvegese, in testa fin dalle prime battute, è riuscito nel finale a sorprendere il francese Mathis Desloges, secondo con un ritardo di 2?. Il transalpino, nella volata per l’argento, è riuscito ad anticipare per un centesimo il norvegese Martin Loewstroem Nyenget che si è dovuto accontentare del bronzo. Buona prova, tutto sommato, per la squadra italiana. Il migliore tra gli azzurri è stato Davide Graz che, in rimonta, ha chiuso la sua gara all’ottavo posto (49?). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, problemi di materiali per l’Italia? Le dichiarazioni degli azzurri

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Sci di fondo; Gli azzurri iscritti alle gare di skiathlon in Val di Fiemme che aprono il programma dello sci di fondo; Klaebo non ci sta! Il fenomeno dello sci fondo senza Wi-Fi: Mi serve la connessione per i videogiochi; Lo sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

La crisi di identità dello sci di fondoTra Natale e l’Epifania l’Italia ha ospitato – a Dobbiaco e in Val di Fiemme, in Trentino-Alto Adige – il Tour de Ski, un’importante corsa a tappe di sci di fondo. È stato un grande evento ... ilpost.it

Lo Sci di fondo alle Olimpiadi Invernali: l'essenza dello sport invernale tra binari di ghiaccio e orizzonti innevatiCos'è lo sci di fondo olimpico, come funzionano le gare, le regole principali e chi sono i protagonisti alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. sportmediaset.mediaset.it

Tutto sullo sci di fondo, lo sport in cui l'Italia ha ottenuto più medaglie olimpiche: dalle tecniche alle gare, fino agli atleti azzurri facebook

Prima gara in Trentino, per la grafica #Rai si sta disputando la gara di Combinata Nordica. [sarebbe Sci di Fondo] #MilanoCortina2026 x.com