Scelte di Italiano e Cuesta per Bologna-Parma in Serie A
La partita tra Bologna e Parma si avvicina e le scelte ufficiali dei tecnici sono state annunciate. Per questa 24ª giornata di Serie A, entrambe le squadre si preparano ad affrontarsi con le formazioni che hanno deciso di schierare. I tifosi sono curiosi di vedere come si muoveranno in campo e quali strategie adotteranno. La sfida promette battaglia, con i giocatori pronti a scendere in campo e a dare il massimo.
Nel contesto della 24ª giornata di Serie A 202526, Bologna e Parma definiscono le forze in campo con le scelte ufficiali dei rispettivi tecnici. L’assetto tattico e i nomi in campo delineano l’approccio di entrambe le squadre, evidenziando le opzioni disponibili per il turnover e per le fasi di gioco chiave. BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Lucumí, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Pobega, Ferguson; Bernardeschi, Dallinga, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano. A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Miranda, Vitik, Zortea, Moro, Sohm, Cambiaghi, Castro, Dominguez, Odgaard, Orsolini.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Questa sera si gioca la sfida tra Bologna e Parma, valida per il 24° turno di Serie A.
