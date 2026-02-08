Scelte di Italiano e Cuesta per Bologna-Parma in Serie A

La partita tra Bologna e Parma si avvicina e le scelte ufficiali dei tecnici sono state annunciate. Per questa 24ª giornata di Serie A, entrambe le squadre si preparano ad affrontarsi con le formazioni che hanno deciso di schierare. I tifosi sono curiosi di vedere come si muoveranno in campo e quali strategie adotteranno. La sfida promette battaglia, con i giocatori pronti a scendere in campo e a dare il massimo.

