La scabbia torna a preoccupare in Lazio, dove i casi sono aumentati del 750%. Secondo le autorità, il motivo principale è l’afflusso di migranti e turisti, che ha portato a una diffusione più rapida della malattia tra la popolazione. Le strutture sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione, mentre le autorità invitano a rispettare le norme di igiene e a rivolgersi subito al medico in caso di sintomi sospetti.

di Antonio Sbraga – Focolai crescenti sono registrati nell’ultimo lustro tra asili nido, scuole, gerontocomi e perfino nei reparti ospedalieri. Però sono sempre di più quelli che rinunciano alle cure, anche perché in Italia nessun farmaco utilizzato per il trattamento della scabbia è fornito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale. E quindi, con i costi delle terapie che oscillano tra un minimo di 80 a un massimo di 250 euro, i più poveri spesso finiscono per non curarsi. A cominciare da coloro che vivono in condizioni socio-economiche più precarie, oltre che in situazioni igieniche ai limiti, come i “clochard” e gli immigrati clandestini senzatetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Scabbia, in Lazio casi aumentati del 750%

Approfondimenti su Lazio Casi

Un’impennata record dei casi di scabbia ha colpito il Lazio negli ultimi cinque anni.

La scabbia torna a preoccupare in Italia, soprattutto nel Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Lazio Casi

Argomenti discussi: Scabbia, casi in aumento del 750% e nessun farmaco gratuito dal Ssn. Emergenza in Lazio ed Emilia-Romagna; Scabbia, casi in forte aumento: Lazio tra le regioni più colpite e cure sempre più costose; Sta tornando la scabbia: +750% di casi rispetto al pre Covid. Più colpite Emilia-Romagna e Lazio; Scabbia in aumento: dalle cause alle terapie più efficaci.

Scabbia, nel Lazio casi aumentati del 750% per colpa degli immigratiImpennata vertiginosa dei casi di scabbia, che in tutto il Lazio sono lievitati del 750% nel giro di 5 anni. Con focolai crescenti registrati ... iltempo.it

La scabbia realtà emergente. Preoccupano i dati del Lazio. L'allarme in SenatoLa scabbia, un tempo legata a povertà e scarsa igiene, è diventata un'emergenza nel Lazio. Nel 2024 i casi sono esplosi con un aumento del 750% rispetto al pre-Covid, soprattutto in strutture di lunga ... romatoday.it

Allerta scabbia Sorvegliate speciali l'Emilia-Romagna e il Lazio facebook