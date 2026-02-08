Scabbia casi aumentati del 750% in una regione italiana Gli esperti | Da cosa dipende

La scabbia torna a preoccupare in Italia, con un aumento dei casi del 750% in una regione. Gli esperti chiariscono che il motivo di questa impennata non è ancora chiaro. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano le persone a mantenere alta l’attenzione e adottare le misure di prevenzione. Intanto, i medici segnalano un incremento consistente di diagnosi e chiedono attenzione alle condizioni igieniche.

L’allarme scabbia torna ad accendersi adesso in Italia, dove si registra un vero e proprio boom di contagi. Negli ultimi mesi i casi hanno ripreso a correre con forza, alimentando focolai in contesti sensibili come scuole, strutture sanitarie e residenze assistenziali. Una dinamica che preoccupa gli esperti e che, in una regione soprattutto, sta assumendo proporzioni particolarmente rilevanti. A incidere non è soltanto la diffusione del parassita, ma anche la difficoltà di accesso alle cure, spesso troppo onerose per le fasce più fragili della popolazione. La malattia della pelle, provocata da un acaro altamente contagioso che causa intenso prurito, si sta diffondendo in modo significativo anche perché in Italia nessun farmaco utilizzato per il trattamento della scabbia è fornito gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La scabbia torna a preoccupare in Lazio, dove i casi sono aumentati del 750%.

Un’impennata record dei casi di scabbia ha colpito il Lazio negli ultimi cinque anni.

