Sassuolo-Inter streaming gratis | Serie A live in diretta

Oggi alle 18:00 l’Inter di Cristian Chivu scende in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso. È il posticipo della 24ª giornata di Serie A, un match che i tifosi aspettano con ansia. La capolista cerca di mantenere il suo vantaggio in classifica, mentre il Sassuolo vuole sorprendere davanti al suo pubblico. La partita sarà trasmessa in diretta, con molte persone pronte a seguire ogni azione.

L’Inter capolista di Cristian Chivu scende in campo oggi, domenica 8 febbraio alle ore 18:00, al Mapei Stadium di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo di Fabio Grosso nel posticipo della 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri, attualmente primi in classifica con 55 punti e un vantaggio di cinque lunghezze sul Milan, cercano la vittoria per consolidare il primato e rispondere ai successi delle inseguitrici, mentre i neroverdi, stabili a metà classifica con 29 punti, puntano a confermarsi “ammazzagrandi” davanti al proprio pubblico. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati su DAZN e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

L'incontro tra Udinese e Inter, valido per la Serie A, si svolge al Bluenergy Stadium con inizio alle 15:00.

INTER-SASSUOLO 2-1 | HIGHLIGHTS | 4ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVEL'Inter ha vinto tutte le ultime sette trasferte di campionato e solo due volte in tutta la sua storia in Serie A ha registrato più successi esterni di fila: 11 tra ottobre 2006 e marzo 2007, con ... sport.sky.it

DIRETTA/ Sassuolo Inter (risultato 0-0) video streaming tv: Thuram titolare, c’è Berardi! (8 febbraio 2026)Diretta Sassuolo Inter streaming video tv, oggi domenica 8 febbraio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net

#Carnevali si modera su #Audero ma non cambia idea: “È un peccato che Sassuolo-Inter non possa essere vissuta e seguita da tutti” In settimana aveva detto: "Stop ai tifosi dell’#Inter a Sassuolo Mi fa incazzare, perdiamo opportunità di incasso”. Oggi a Sky facebook

Le scelte di Grosso e Chivu per Sassuolo-Inter Thuram titolare #Fantacalcio x.com