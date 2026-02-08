Sassuolo-Inter probabili formazioni | Thuram di nuovo titolare

Questa sera alle 18 il Sassuolo affronta l’Inter a Reggio Emilia. Le due squadre si preparano a scendere in campo con alcune scelte ancora da definire. Thuram dovrebbe partire titolare, mentre tra i centrocampisti i dubbi restano tra Thorsvedt e Lipani, e tra Sucic e Frattesi. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter, in campo alle 18 a Reggio Emilia e in tv su Dazn e Sky. Ballottaggi tra Thorsvedt e Lipani, tra Sucic e Frattesi e tra Thuram (favorito) e Pio Esposito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sassuolo-Inter, probabili formazioni: Thuram di nuovo titolare Approfondimenti su Sassuolo Inter Verso Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: ancora panchina per Markus Thuram? Domani pomeriggio, la Serie A torna in campo con Sassuolo-Inter. Inter-Napoli, probabili formazioni: Thuram e Lautaro di nuovo insieme, Luis Henrique in dubbio Nella 20ª giornata di Serie A, si avvicina il match tra Inter e Napoli. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sassuolo Inter Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Sassuolo-Inter: probabili formazioni e statistiche; Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma; Probabili formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia. Sassuolo-Inter, le probabili formazioni: Grosso con l'ex Pinamonti, c'è Thuram con LautaroLe ultime dai campi e le probabili formazioni di Sassuolo-Inter (Domenica 8 febbraio, ore 18.00, arbitra Chiffi, diretta tv su DAZN e Sky): Come arriva. tuttomercatoweb.com Sassuolo-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A0?u2D.x\u000bu0013??u0016G????i ? ?4????u??!?QV?Au001eX????????O?/aP?@]u001d,?lLV?\?u000f?qA??Ru0017u0003?u0001Du0010L???v?u0002?zT?H??6?u001d?l?m?$fI ?Pu0013 [??L???B!@0Q?u0004u0013?+?3??Ku0016H2f? ... tuttosport.com GdS - L' #Inter sfida il #Sassuolo e osserva #Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la #Juventus x.com Secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe affrontare il Sassuolo con questa formazione Chivu deve fare i conti con le assenze di Barella e Calhanoglu, oltre che di Dumfries In attacco c'è Thuram insieme a Lautaro Martinez Vi piace questa formazione # facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.