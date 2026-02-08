Sassuolo Inter LIVE 0-2 | termina il primo tempo

Questa sera al Mapei Stadium di Sassuolo si gioca il match tra i neroverdi e l’Inter, valido per il 24° turno di Serie A. La partita è cominciata alle 18 e, al momento, l’Inter è avanti di due gol. Seguiamo insieme l’andamento del primo tempo, che si sta rivelando molto intenso.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 47? – Termina il primo tempo, nerazzurri avanti di due 43? – Annullato un gol a Thorstvedt per fuorigioco di Lauriente 29? – Thuram raddoppia su un cioccolatino di Dimarco! 18? – Clamorosa traversa di Dimarco su punizione! 12? – BISSECK PORTA AVANTI I NERAZZURRI! Colpo di testa del centrale su azione d'angolo 9? – RISPONDE L'INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:.

