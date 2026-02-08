Questa mattina Chivu ha deciso la formazione per la partita tra Sassuolo e Inter. Il tecnico nerazzurro ha scelto i titolari, lasciando poche possibilità di sorprese. I giocatori scenderanno in campo con la determinazione di portare a casa i tre punti. La sfida si prepara ad essere combattuta fin dal calcio d’inizio.

Inter News 24 Sassuolo Inter, Chivu scioglie i dubbi e lancia i titolari nella sfida di campionato. Ecco la probabile formazione nerazzurra. Tutto pronto al Mapei Stadium di Reggio Emilia per la sfida delle ore 18:00 tra Sassuolo e Inter, valida per la 24esima giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano in Emilia con l’obiettivo di consolidare il primato in classifica, ma troveranno di fronte una squadra agguerrita. Fabio Grosso ha le idee chiare: il suo 4-3-3 punterà sulla vena realizzativa dell’ex Andrea Pinamonti, supportato sugli esterni da Berardi e Laurienté. In difesa, gli occhi saranno tutti per Tarik Muharemovic, che guiderà il reparto proprio contro la squadra che lo sta seguendo con insistenza per l’estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sassuolo Inter, la probabile formazione nerazzurra: Chivu lancia i titolari. Pio Esposito…

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Questa sera a Sassuolo l’Inter si presenta con qualche dubbio in attacco.

In vista della sfida tra Udinese e Inter, il tecnico nerazzurro Chivu sta valutando diverse variazioni nella formazione, considerata anche l’impegno europeo contro l’Arsenal.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Inter, contro il Sassuolo tornano le prime linee: Micki e Thuram verso la conferma; Probabili formazioni Sassuolo-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Lautaro Martinez, Thuram, Bonny, Pio Esposito, Barella, Calhanoglu, Nzola, Bakola e Ulisses Garcia; Sassuolo-Inter, la probabile formazione: difesa titolare, le scelte per centrocampo e attacco.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni e diretta tv del matchSassuolo-Inter alle 18: probabili formazioni di Grosso e Chivu, scelte tattiche e tutte le informazioni su dove seguire la gara in tv. europacalcio.it

Pronostici Sassuolo - Inter: la supremazia dell'Inter in trasfertaIn questo articolo si possono trovare i pronostici Sassuolo - Inter, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com

Chi rischia di saltare INTER-JUVENTUS di sabato prossimo per squalifica I giocatori diffidati sono quattro, due per parte. Ma gli interisti Barella e Calhanoglu non potranno essere ammoniti contro il Sassuolo perché ancora indisponibili causa infortunio. Entra facebook

GdS - L' #Inter sfida il #Sassuolo e osserva #Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la #Juventus x.com