Sassuolo-Inter il pronostico | occasione fuga per Chivu

Questa sera il match tra Sassuolo e Inter al Mapei può essere l’occasione per i nerazzurri di allungare in classifica. Se vincono, potrebbero andare a +8 sul Milan, approfittando anche del rinvio della partita contro il Como. L’Inter cerca continuità e punti importanti per mantenere il passo in cima alla classifica.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia l'Inter può spiccare il volo: approfittando del rinvio di Milan-Como a causa della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, la squadra di Chivu può portarsi temporaneamente a +8 sui rossoneri. Scopriamo allora pronostico e quote di Sassuolo-Inter, in programma domenica 8 febbraio alle 18. L'Inter sembra inarrestabile: i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime sette trasferte e - dopo il pareggio interno col Napoli - hanno raccolto 12 punti in 4 partite. Attualmente la squadra di Chivu si trova a + 5 sul Milan e un successo a Reggio Emilia consentirebbe di gestire al meglio le energie in un febbraio ricco di impegni, tra cui i playoff di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Domani sera l’Inter arriva allo Zini di Cremona con l’obiettivo di allungare in classifica e mettere pressione sulle rivali.

Pronostici Sassuolo - Inter: la supremazia dell'Inter in trasfertaDopo un periodo di risultati negativi in campionato, il Sassuolo ha recentemente migliorato la propria situazione. I Neroverdi erano in lizza per un posto in Europa all'inizio della stagione, ma hanno ... goal.com

Sassuolo-Inter, il pronostico: Chivu favorito ma occhio a BerardiC'è il Sassuolo di Fabio Grosso e Domenico Berardi sulla strada di Chivu. I nerazzurri guidano la classifica di Serie A con 5 punti di vantaggio sul Milan e questo fine settimana vogliono conquistare ... corrieredellosport.it

GdS - L' #Inter sfida il #Sassuolo e osserva #Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la #Juventus x.com

Secondo Sky Sport l'Inter dovrebbe affrontare il Sassuolo con questa formazione Chivu deve fare i conti con le assenze di Barella e Calhanoglu, oltre che di Dumfries In attacco c'è Thuram insieme a Lautaro Martinez Vi piace questa formazione # facebook