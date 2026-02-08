Manca poco all'inizio di Sassuolo-Inter, partita importante per i nerazzurri. Chivu, il tecnico romeno, sa che deve vincere per mantenere il passo con il Napoli di Conte e allontanarsi dal Milan di Allegri. Una sconfitta potrebbe complicare la corsa in classifica, quindi sarà una gara da non sbagliare.

Il tecnico romeno deve vincere anche oggi se vuole riallontanarsi dal Napoli di Conte e allungare ulteriormente dal Milan di Allegri Manca poco ormai a Sassuolo-Inter, match della 24esima giornata di Serie A. Chivu punta all’ennesima vittoria in campionato per tenere distante il Napoli, ieri vittorioso al fotofinish contro il Genoa, e allungare al contempo sul Milan che recupererà la gara col Como soltanto il 18 febbraio. Per il tecnico interista, però, c’è una brutta notizia. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Brutta notizia che ha un nome e un cognome ben precisi: Domenico Berardi, tornato a disposizione di mister Grosso a fine gennaio dopo la lesione di medio grado al flessore della gamba destra subita a Como lo scorso 28 novembre. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sassuolo-Inter, è ufficiale: pessima notizia per Chivu

Approfondimenti su Sassuolo Inter

Inter si prepara a sfidare il Sassuolo al Mapei Stadium con l’obiettivo di allungare sul Milan.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sassuolo Inter

Argomenti discussi: SASSUOLO-INTER: Settore Ospiti aperto ai possessori di fidelity card Inter non residenti in Lombardia; Serie A, il calendario: Inter-Juventus si gioca il 14 febbraio; Sassuolo-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; Sassuolo-Inter, stop alla vendita dei biglietti nel settore ospiti per il petardo ad Audero.

Dove vedere Sassuolo-Inter, diretta tv e streaming del matchSassuolo-Inter verrà trasmessa domenica 8 febbraio alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una ... passioneinter.com

Sassuolo-Inter, Sky: Chivu prepara la 'controrivoluzione', almeno 9 cambiAlle 18 l'Inter affronta a Reggio Emilia il Sassuolo per il match valido per la 24ª giornata di Serie A. Nel corso di Sky Sport 24, l'inviato Matteo Barzaghi ha ... tuttonapoli.net

Sassuolo-Inter, la probabile formazione di Chivu facebook

GdS - L' #Inter sfida il #Sassuolo e osserva #Muharemovic: è l'obiettivo per l'estate, il prezzo. C'è anche la #Juventus x.com