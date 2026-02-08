Sassuolo-Inter domenica 08 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici C’è Thuram dal 1? con Lautaro

Questa domenica alle 18, l’Inter scende in campo a Sassuolo per la partita della giornata 24 di Serie A. I nerazzurri sono in un buon momento e vogliono continuare la serie positiva. Thuram potrebbe partire dal primo minuto, mentre Lautaro guida l’attacco. La sfida si presenta interessante, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.

L’Inter prosegue nel suo momento di gran forma e fa visita al Sassuolo al Mapei nella giornata 24 di Serie A. I nerazzurri puntano alla quinta vittoria di fila in campionato, nonché alla 11esima nelle ultime 12. La squadra di mister Cristian Chivu sta dimostrando ampiamente di non avere rivali ma al momento resta solo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

L’Inter arriva al Mapei di Sassuolo con il morale alle stelle.

Domenica pomeriggio alle 18, l’Inter arriva al Mapei con l’obiettivo di continuare la striscia positiva.

