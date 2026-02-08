Sassuolo Inter 0-1 LIVE | Bisseck porta avanti i nerazzurri!

Alle 18, al Mapei Stadium, inizia il big match tra Sassuolo e Inter. La partita valevole per il 24° turno di Serie A 202526 è iniziata da poco e già i nerazzurri sono passati in vantaggio. Bisseck ha segnato il gol che dà il primo vantaggio ai milanesi, portando la squadra di Inzaghi avanti nel punteggio. Seguiamo da vicino l’andamento di questa sfida.

di Alberto Petrosilli Appuntamento alle 18 al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per il 24° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Mapei Stadium per Sassuolo Inter, match valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie A 202526. I neroverdi, reduci dalla vittoria per 1 a 3 sul Pisa e attualmente 11esimi in classifica con 29 punti, ospitano i nerazzurri, reduci dal successo per 0 a 2 sulla Cremonese e primi in classifica con 55 punti. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 9? – RISPONDE L'INTER! Luis Henrique va al tiro, Muric devia in angolo 2? – Dimarco subito miracoloso su Kone, il terzino salva sulla linea a Sommer battuto Partiti al Mapei! Migliore in campo a fine primo tempo:.

