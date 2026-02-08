Sarri ha preparato due mosse a sorpresa per il big match contro la Juventus. Il tecnico della Lazio vuole mettere in crisi Spalletti con scelte inaspettate e cercare di ripetere il risultato della gara d’andata, quando la sua squadra ha dato filo da torcere ai bianconeri. La partita si avvicina, e i biancocelesti sono pronti a sorprendere ancora.

Il tecnico dei biancocelesti ha preparato una trappola per provare a fermare Spalletti: due scelte inaspettate per mettere in difficoltà il tecnico dei bianconeri “La gara d’andata contro la Juventus fu una bella sfida, nella quale riuscimmo a mettere in difficoltà i bianconeri. Ma rispetto a quella sfida sono cambiate tante cose “. Maurizio Sarri ha ricordato in conferenza stampa il match disputato allo stadio Olimpico e vinto dai biancocelesti con rete di Toma Basic. Da quella data ad oggi è però ambiato tutto: la Juve è passata da Tudor a Spalletti ed ha ritrovato solidità e risultati; la Lazio è stata rivoluzionata dal mercato invernale: ha perso Guendouzi, Mandas, Vecino e Castellanos ed ha acquistato Taylor, Maldini e una serie di scommesse “che devono ambientarsi nel campionato italiano”, per stessa ammissione del tecnico biancoceleste. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sarri prepara la trappola anti Juve: due scelte a sorpresa per il big match

Approfondimenti su Sarri Juventus

Il big match tra Juve e Roma si avvicina, promettendo spettacolo e sorprese.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sarri Juventus

Argomenti discussi: Sarri prepara la trappola anti Juve: due scelte a sorpresa per il big match.

Sarri e la Lazio, c’è una trappola da evitare: Juric alla ripresa è un pericoloSarri non è più riuscito a trovare la giusta continuità al rientro dagli impegni delle nazionali (o comunque al rientro dopo una pausa). Le soste, per la sua Lazio, si sono spesso trasformate in ... corrieredellosport.it

Lazio, Natale in campo: Sarri prepara la sfida con l'Udinese tra emergenze e tatticaLa Lazio prosegue la preparazione in vista della trasferta in Friuli contro l’Udinese. Maurizio Sarri ha disposto che la squadra si alleni anche a Natale e Santo Stefano, a testimonianza del grande ... it.blastingnews.com

Serie A Enilive | Juventus-Lazio, i numeri in casa dei bianconeri La squadra di Sarri si prepara ad affrontare la Juventus. Una partita che vede i numeri a sfavore della Lazio: su 81 gare di Serie A a Torino infatti, i biancocelesti hanno vinto 9 volte, l`ultima per 1- facebook