Prima della partita contro la Juventus, Maurizio Sarri ha parlato di Mancini, il suo collega della nazionale. L’allenatore della Lazio ha detto che Mancini ha un grande potenziale e che in tanti hanno provato a farlo uscire, senza riuscirci. Sarri ha commentato anche che il lavoro di Mancini resta molto importante per il calcio italiano.

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus Juventus-Lazio, Sarri a Dazn. Ieri ha parlato dei sogni, cosa deve fare la Lazio per farla sognare? «Giocare, a livello alto, abbiamo degli avverari che stanno bene. Per rimanere in partita dobbiamo esprimerci ai livelli più alti di quest’anno» Romagnoli ancora in panchina? «Romagnoli è un giocatore importante, va in panchina perché abbiamo tante partita, preferiamo farlo allenare ancora un po’» Su Mancini? «Ha un potenziale elevatissimo, poi tirarglielo fuori ci abbiamo provato tanti, è stato difficile per tutti, vediamo se il ragazzo va in maturazione» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sarri: “Mancini ha un grande potenziale, ci hanno provato in tanti a farlo uscire, senza riuscirci”

Approfondimenti su Mancini Juventus

María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha tentato di avvicinarsi a Donald Trump durante il suo breve incontro alla Casa Bianca, ma senza successo.

L’agente di Frattesi conferma che la Lazio ha fatto sul serio per il centrocampista, ma l’Inter ha deciso di non cederlo.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mancini Juventus

Argomenti discussi: Caso Romagnoli: il difensore resta alla Lazio da separato in casa? Le ultime; Lazio, Fabiani contro Raiola e Moggi: la verità su Romagnoli, Frattesi e Sarri, già chiuso un colpo per l’estate; Lazio, Romagnoli è tornato ad allenarsi: cosa succede adesso; Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: out Romagnoli, il difensore spinge per trasferirsi all'Al-Sadd.

Lazio, Romagnoli saluta i tifosi. Sarri: È un ridimensionamentoAlessio Romagnoli saluta la Lazio, in partenza per l'Al-Sadd. Le dure parole di Maurizio Sarri sul mercato: È un ridimensionamento. europacalcio.it

Lazio, Fabiani contro Raiola e Moggi: la verità su Romagnoli, Frattesi e Sarri, già chiuso un colpo per l’estateFabiani show durante la presentazione dei nuovi acquisti della Lazio Motta, Przyborek e Maldini. Il ds ne ha per tutti: il caso Romagnoli e l'attacco a Raiola. sport.virgilio.it

Incredibile Lazio: dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos, i fantallenatori rischiano di vedere andar via altri 3 giocatori chiave della rosa di Maurizio Sarri. Romagnoli è stato proposto in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c'è Roberto Mancini, mentre gli al facebook