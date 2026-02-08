Sarri | Mancini ha un grande potenziale ci hanno provato in tanti a farlo uscire senza riuscirci
Prima della partita contro la Juventus, Maurizio Sarri ha parlato di Mancini, il suo collega della nazionale. L’allenatore della Lazio ha detto che Mancini ha un grande potenziale e che in tanti hanno provato a farlo uscire, senza riuscirci. Sarri ha commentato anche che il lavoro di Mancini resta molto importante per il calcio italiano.
L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la Juventus Juventus-Lazio, Sarri a Dazn. Ieri ha parlato dei sogni, cosa deve fare la Lazio per farla sognare? «Giocare, a livello alto, abbiamo degli avverari che stanno bene. Per rimanere in partita dobbiamo esprimerci ai livelli più alti di quest’anno» Romagnoli ancora in panchina? «Romagnoli è un giocatore importante, va in panchina perché abbiamo tante partita, preferiamo farlo allenare ancora un po’» Su Mancini? «Ha un potenziale elevatissimo, poi tirarglielo fuori ci abbiamo provato tanti, è stato difficile per tutti, vediamo se il ragazzo va in maturazione» L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondimenti su Mancini Juventus
María Corina Machado ha provato a ingraziarsi Trump in tutti i modi, senza riuscirci
María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, ha tentato di avvicinarsi a Donald Trump durante il suo breve incontro alla Casa Bianca, ma senza successo.
Frattesi Inter, l’agente Riso: «La Lazio ci ha provato seriamente, ecco perchè i nerazzurri non lo hanno liberato»
L’agente di Frattesi conferma che la Lazio ha fatto sul serio per il centrocampista, ma l’Inter ha deciso di non cederlo.
Ultime notizie su Mancini Juventus
Argomenti discussi: Caso Romagnoli: il difensore resta alla Lazio da separato in casa? Le ultime; Lazio, Fabiani contro Raiola e Moggi: la verità su Romagnoli, Frattesi e Sarri, già chiuso un colpo per l’estate; Lazio, Romagnoli è tornato ad allenarsi: cosa succede adesso; Lazio-Genoa, i convocati di Sarri: out Romagnoli, il difensore spinge per trasferirsi all'Al-Sadd.
Lazio, Romagnoli saluta i tifosi. Sarri: È un ridimensionamentoAlessio Romagnoli saluta la Lazio, in partenza per l'Al-Sadd. Le dure parole di Maurizio Sarri sul mercato: È un ridimensionamento. europacalcio.it
Lazio, Fabiani contro Raiola e Moggi: la verità su Romagnoli, Frattesi e Sarri, già chiuso un colpo per l’estateFabiani show durante la presentazione dei nuovi acquisti della Lazio Motta, Przyborek e Maldini. Il ds ne ha per tutti: il caso Romagnoli e l'attacco a Raiola. sport.virgilio.it
Incredibile Lazio: dopo le cessioni di Guendouzi e Castellanos, i fantallenatori rischiano di vedere andar via altri 3 giocatori chiave della rosa di Maurizio Sarri. Romagnoli è stato proposto in Arabia Saudita, dove ad attenderlo c'è Roberto Mancini, mentre gli al facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.