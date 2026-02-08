Sarà un confronto pubblico aperto a tutti

Venerdì prossimo nel municipio di Portomaggiore si terrà un incontro pubblico organizzato da Fratelli d’Italia. Alla riunione parteciperà anche il senatore Alberto Balboni, che ascolterà le esigenze dei cittadini. Il sindaco Bernardi aveva detto che non si trattava di un confronto politico, ma in città si discute su questa definizione. L’appuntamento sarà aperto a tutti, e l’obiettivo è ascoltare le richieste e le problematiche della comunità.

"Il sindaco Bernardi si sbaglia a dire che l’incontro del 13 febbraio non è un confronto politico". Fa discutere l’iniziativa di venerdì prossimo, organizzata da Fratelli D’Italia, l’incontro che si svolgerà nel municipio di Portomaggiore, e che vedrà la partecipazione del senatore Alberto Balboni nell’ascoltare la cittadinanza sulle problematiche che la riguardano. In molti si chiedono se sarà un confronto politico, un dubbio che la cittadinanza, legittimamente, si pone dopo quello avvenuto il 23 gennaio al teatro Smeraldo. Ed è proprio su questo che le due forze politiche, Pd e Fratelli d’Italia, hanno opinioni differenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sarà un confronto pubblico aperto a tutti" Approfondimenti su Portomaggiore Confronto Trasporto pubblico, Marsilio incontra i sindacati Tua: "Nessuna privatizzazione, confronto aperto" Oggi a Pescara si è svolto un incontro tra il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, e i rappresentanti sindacali della Tua, la società regionale di trasporto pubblico. Marcell Jacobs incontra i giovani e il pubblico a Milano: l'appuntamento (aperto a tutti) Oggi, mercoledì 10 dicembre, Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 metri, sarà a Milano per un evento aperto a tutti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. GARLASCO - Il Colpevole Più Probabile - Un Confronto delle prove e dei fatti Ultime notizie su Portomaggiore Confronto Argomenti discussi: Messina, confronto pubblico sul referendum all’Università; Sarà un confronto pubblico aperto a tutti; Perugia, Rettori a confronto sul futuro dell’università italiana; Traffico, scelte e città: ad Alessandria un confronto pubblico sulla mobilità con il M5S. Sarà un confronto pubblico aperto a tuttiPortomaggiore, il consigliere Badolato sulla serata del 13: La capienza è limitata, cercheremo di favorire chi non è entrato l’altra volta ... ilrestodelcarlino.it Vesprini su piazza Mentana:: Dopo il restyling ci sarà più verdePiazza Mentana torna al centro del confronto pubblico e il sindaco Vesprini replica all’accusa degli ambientalisti di avere in programma l’abbattimento di 11 piante della piazza. Il primo cittadino ... ilrestodelcarlino.it ULTIM'ORA BIBLIOTECA FOGGIAL'assessora regionale sarà in città per un confronto pubblico: "Riaprirla è una priorità" facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.