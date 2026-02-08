Sara Caruso | il volto di Niscemi in campo e sulla pelle

Sara Caruso, giovane atleta di Niscemi, si è fatta notare in campo con una prestazione che ha emozionato tutta la comunità. Durante una partita importante, ha portato sul parquet un messaggio scritto sulla pelle, dimostrando come lo sport possa unire e coinvolgere anche temi più profondi. La sua presenza ha suscitato attenzione tra i tifosi e ha rafforzato il legame tra la squadra e il paese.

La giovane atleta, nata e cresciuta a Niscemi e con la casa ancora poco distante dall'area interessata, ha spiegato al microfono della Rai che "a Niscemi abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Io chiedo una mano, grandissima, perché è casa mia", chiarendo il significato di quel gesto. Nel corso della serata, i tifosi hanno espresso gratitudine per l'iniziativa e hanno annunciato nuove iniziative solidali, nate già sul fronte della cornice sportiva. In particolare, i sostenitori hanno promosso una raccolta fondi destinata alla cittadina. Tra le iniziative individuate spicca "Una Piadina per Niscemi", organizzata dai tifosi della Omag-MT, con due appuntamenti al Pala Cervia.

