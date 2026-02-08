Sanremo | Ruotolo ' alte cariche Stato pensano a Festival ma non a problemi Paese surreale'

In un momento in cui il Paese affronta una crisi economica e ambientale senza precedenti, le alte cariche dello Stato si concentrano su un fatto insolito. Mentre ci sono guerre e difficoltà sociali ovunque, sembrano più interessate a discutere di un co-conduttore del Festival di Sanremo che dei problemi veri dell’Italia. La scena politica e istituzionale sembra distaccata dai bisogni reali della popolazione.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Mentre il mondo è attraversato da guerre e crisi drammatiche, mentre in Italia si vive una crisi socio-economica e ambientale devastante, accade qualcosa di francamente surreale: le più alte cariche dello Stato scelgono di occuparsi di un co-conduttore del Festival di Sanremo". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria Pd. "La destra fa quadrato intorno a Andrea Pucci dopo la sua rinuncia alla co-conduzione di una serata del Festival, arrivata a seguito delle polemiche che lo hanno investito nei giorni scorsi. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriva ad accusare la sinistra di illiberalismo per le critiche rivolte a una comicità segnata da omofobia e razzismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanremo: Ruotolo, 'alte cariche Stato pensano a Festival ma non a problemi Paese, surreale' Approfondimenti su Sanremo Festival Mattarella alle alte cariche dello Stato: “La spesa per la difesa collettiva oggi è necessaria” Discorso ad alte cariche di Stato, Mattarella insiste su difesa comune europea contro Russia: “Ue costruisca pace permanente in Ucraina” - VIDEO La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. #AndreaPucci rinuncia a #Sanremo! "Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni, ma potrei dire da sempre! E da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell'uomo e della donna. Gli insulti, le min facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.